日媒：美軍1971年秘密轉移模擬核彈至沖繩　應對一旦中蘇發動核戰

據共同社報道，12月16日解密的檔案顯示，美軍曾於1971年秘密將3枚訓練用模擬核彈從日本岩國基地轉移至當時由美方管治的沖繩。此舉旨在避免核訓練活動被日方察覺，並為冷戰時期可能對蘇聯或中國發動的核打擊做準備。



一份由駐沖繩美國海軍陸戰隊第三遠征軍（III Marine Amphibious Force） 於1971年6月發送的電文證實，美軍當時正在岩國進行模擬核彈裝載訓練。由於該部隊在1971年5月「武裝部隊日」前察覺到情報人員多次試圖探查基地核活動，其指揮官下令將庫存的三枚模擬核彈「靜默且迅速」轉移至沖繩那霸的美軍設施。

3月8日上午7時，美空軍1架RC-135W電子偵察機從日本沖繩嘉手納起飛，先後沿著中國廣東、海南島、西沙群島海岸線進行抵近偵察，一度深入到北部灣空域，後在海南與西沙之間折返作業。飛行至西沙群島西南空域時，距離領海基線僅28.34海里。（微博@南海戰略態勢感知）

文件顯示，負責訓練的單位包括美國海軍陸戰隊第一航空聯隊及美國海軍第六艦隊航空聯隊的巡邏機部隊。電報指出，由於第一航空聯隊將於1971年7月被賦予針對蘇聯和中國的「單一綜合作戰計劃」 核任務，因此必須通過假炸彈進行裝載訓練以確保任務執行能力。

儘管日本政府1971年11月在國會質詢中否認境內存在核武器，但並未提及模擬核彈。當時正值沖繩即將於1972年5月歸還日本前夕，美軍擔心在當地的訓練可能被日本媒體拍攝。