日本稱中俄轟炸機聯合飛行是嚴重關切　駐日美軍高官警惕雷達照射

日本防衛省聯合參謀部12月9日表示，2架中國H-6轟炸機和2架俄羅斯屠-95轟炸機同日在東海至四國附近的太平洋之間長途飛行。航空自衛隊戰機緊急升空應對。中俄戰機並未侵犯日本領空。防衛省稱中俄戰機聯合飛行「是安全保障上的重大關切」。此外，負責管轄駐日美國海軍陸戰隊的海軍陸戰隊第三遠征軍司令特納（Roger Turner）同日表示，對日本指中國航母「遼寧艦」的艦載機曾向自衛隊戰機照射雷達事件保持警惕。



據共同網10日（周三）報道，在中日關係緊張之際，在太平洋航行的中國航母「遼寧艦」的艦載機6日曾向自衛隊戰機照射雷達，防衛省稱中俄飛機聯合飛行「是明確策劃了對我國的示威行動，是安全保障上的重大關切」。

日本防衛省聯合參謀部就中俄轟炸機聯合飛行發文：

據日本防衛省介紹，從日本海飛來的俄羅斯轟炸機在東海與中國轟炸機匯合。通過沖繩本島和宮古島之間飛行至四國近海之後，這些轟炸機其後掉頭，在該空域來回飛行。中國殲-16戰機一度同行，俄羅斯戰機其後在日本海活動。

此外，對於中國戰機對日本自衛隊飛機照射雷達一事，負責管轄駐日美國海軍陸戰隊的海軍陸戰隊第三遠征軍司令特納9日表示警惕稱：「這是進來所見最尤為挑釁的舉動」。他在沖繩縣宇流麻市科特尼軍營（Camp Courtney）舉行記者會時發表上述言論。

特納表示，中國的挑釁性舉動「這幾年呈飛躍式增加」，表示「正與日方切實共享情報」，強調與自衛隊保持協作。