特朗普政府擬關閉國家大氣研究中心　批「最大氣候恐慌來源」

美國白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）12月16日表示，政府計劃關閉國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research ，NCAR），強調這設施就氣候議題發表聳人聽聞意見，是「全國最大的氣候恐慌來源之一」。



今日美國報（USA Today）報道，沃特指政府正在對這座位於科羅拉多州博爾德的設施進行審查，天氣研究等重要職能將被轉移到其他機構，而解散NCAR的行動將即刻展開，並計劃「完全關閉該中心的梅薩實驗室（Mesa Laboratory）」。

路透社報道指，此舉標誌着特朗普政府削弱美國與氣候變化相關的研究，以及曾參與氣候研究和溫室氣體排放規範的聯邦機構。特朗普在今年9月於聯合國大會發表講話時，將氣候變遷形容是針對世界的「史上最大騙局」。

報道引述科羅拉多州民主黨籍州長波利斯（Jared Polis）指，自己尚未獲得有關裁撤人手的正式通告，警告關閉NCAR將使外國競爭對手因美國退出而佔據優勢，強調機構提供有關嚴重天氣災難的數據，幫助救災與預防。