中美經貿會談｜貝森特：美方威脅關閉TikTok促使中方達協議

中美兩國經貿代表團9月14日起，一連兩天在西班牙舉行會談，會談於15日結束。美方牽頭人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）貝森特表示，美國威脅關閉TikTok被，促使中國談判代表達成協議。他表示，該協議的商業條款將維護美國的國家安全利益，以及該應用程式的「中國特色」。他補充說，下一輪美中談判很可能在11月10日前，亦即兩國關稅休戰協議限期屆滿前舉行，並可能導致再次延長90天。



路透社引述消息人士表示，說服中方的另一個因素是美國團隊發出信息，即如果今次會談未能達成TikTok框架協議，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 和中國國家主席習近平今年秋季或無法會晤。



2025年9月15日，在西班牙馬德里，中國國務院副總理何立峰出席中美經貿會談後揮手致意。（Reuters）

新華社此前報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰，以及與美方牽頭人、美國財政部長貝森特、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在西班牙馬德里舉行會談，就雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、富有建設性的溝通，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。

2025年9月14日，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent），就中美經貿問題在西班牙馬德里舉行會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

稱中方原要求取消加徵關稅作為「補償」

貝森特接受路透社和彭博社聯合採訪時表示，中國代表在談判中提出一連串要求，就TikTok問題要求「補償」，包括取消特朗普最新的關稅、過去的關稅，以及美國的技術出口管制。

貝森特表示，特朗普賦予了他和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）廣泛的談判權，而兩人打消了對方「美國有大幅讓步空間」的想法。貝森特表示，美方沒有同意取消現有的關稅和貿易政策，而是同意未來不採取某些措施，「所以，基本上，他們得到的只是承諾不會發生的事情，而不是取消某些事情」。

貝森特同日曾稱，除非歐洲也採取等更多行動，否則美國政府不會為阻止中國向購買俄羅斯石油，而就此向中國加徵更高額關稅。他強調，歐洲國家需要在切斷俄羅斯石油收入，以及推動結束烏克蘭戰爭方面發揮更大作用。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

協議維護美國國家安全 TikTok將保留「中國特色」

貝森特拒絕透露就TikTok談判的具體細節，包括商業條款、TikTok核心演算法等處置，但表示美方「對協議中『國家安全』方面的內容非常滿意」。他補充說，中方滿足了一些「程序性」要求。

貝森特稱，這些條款將保留TikTok的「中國特色」，但他始終未具體說明商業條款的具體內容。「他們（中方）感興趣的是這款應用程式的中國特色，他們認為這是軟實力」、「我們（美國）不在乎中國特色。我們在乎的是國家安全」。

他也表示，中美在4個月內舉行了四次經貿會談後，他不知道中美貿易關係將走向何方，「我們正在朝著某個目標邁進，但不確定最終會取得什麼成果」。