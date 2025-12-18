法國內政部遭大規模網絡攻擊　22歲男子被捕

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）於12月17日證實，該部門上周遭到網路攻擊，電郵伺服器被入侵，黑客得以存取敏感的警方文件，當中包括犯罪記錄。檢察機關同日表示，一名22歲男子因涉及攻擊被捕，他先前曾因類似罪行被定罪。不過，當局未詳細披露其身份。



圖為2025年12月9日，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）按受國會質詢。（Reuters）

努涅斯17日表示，這次網絡攻擊比最初預想的更為嚴重，攻擊持續了「數天」之久，黑客能夠查閱許多重要文件，包括進入犯罪記錄處理系統，和取得通緝犯檔案。他強調，司法調查和行政調查正在進行中，國家信息自由委員會（CNIL）也已接獲通知。

努涅斯表示，事件令當局意識到存在安全漏洞，但尚未能確認漏洞程度，「到目前為止，可能有幾十個文件已從系統中刪除」。他表示，無法確認攻擊會影響部份案件的調查，但認為「不會危及我們同胞的生命」。

法國媒體BFMTV日前披露，法國內政部發現其電郵伺服器存在可疑活動，且一群黑客聲稱已取得警方檔案中超過1,600萬人的數據。努涅斯17日稱，「這是不實的」。他表示，當局未收到黑客勒索贖金要求，也否認有數百萬份資料被竊，但承認對洩露的程度保持高度警惕。