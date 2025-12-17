委內瑞拉：美國封鎖進出委受制裁油輪　違反國際法

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodríguez）說，美國政府封鎖進出委受制裁油輪違反國際法。



委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodríguez）說，美國總統特朗普試圖通過海軍向委內瑞拉施加封鎖，盜取屬於委內瑞拉的財富。（資料圖片，REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

新華社報道，羅德里格斯星期二（12月16日）在社交媒體發布政府公報說，此舉還影響自由貿易和自由航行。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當天在社交媒體上的言論極具干涉主義和殖民主義色彩。特朗普試圖通過海軍向委內瑞拉施加封鎖，盜取屬於委內瑞拉的財富。

公報重申委內瑞拉對其所有自然資源的主權，以及在加勒比海以及全球海洋自由航行和自由貿易的權利，並呼籲美國人民和世界各國人民通過一切手段譴責這種荒謬的威脅。委內瑞拉駐聯合國代表將立即就特朗普言論提出控訴，委內瑞拉絕不會再成為任何帝國或外部勢力的殖民地。

特朗普16日下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面徹底的封鎖」。他在Truth Social發文稱，「由於竊取我們的資產、恐怖主義、毒品走私和人口販賣等諸多原因，委內瑞拉政權已被列為外國恐怖組織」。

特朗普12月10日宣布美軍在委內瑞拉附近海域扣押一艘油輪，並稱將「留下」油輪所載石油。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）說，美方對這艘「用於運輸委內瑞拉和伊朗石油的油輪」執行扣押令，這艘油輪「因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡而受到美國制裁」。美國財政部11日在官網發布公告，更新委內瑞拉相關個人和實體制裁名單，新增制裁對象包括6艘油輪。委內瑞拉外交部長希爾（Yván Gil）譴責美軍扣押油輪是「國際海盜行為」。

自9月以來，美國以「緝毒」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委施壓。特朗普11月底威脅可能「很快」通過陸路打擊委內瑞拉「毒販」。委內瑞拉多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉丁美洲軍事擴張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

