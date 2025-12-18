美參議院通過國防授權法案　2026年度國防預算9010億美元

美國國會參議院通過價值9010億美元（約7萬億港元）的2026財年《國防授權法案》折中版本，總統特朗普（Donald Trump）將簽署法案，使它成為法律。



路透社報導，美國參議院星期三（12月17日）以77票贊成、20票反對的表決結果通過《國防授權法案》。這項為五角大樓制定政策的法案，已連續65年獲得國會批准。

鑒於眾議院已於10日投票通過該法案，接下來只須交送特朗普簽署。

這項法案涵蓋從軍人加薪到與中俄競爭及重大武器計畫等廣泛領域，並納入多項增強歐洲安全的條款。法案要求為軍人加薪4%，並延續改善托兒服務和軍營住房。

鑒於眾議院已於10日投票通過該法案，接下來只須交送總統特朗普(Donald Trump)簽署。

法案為烏克蘭安全援助計畫撥款8億美元（未來兩年每年4億美元，共約10億新元），用於向美國企業採購烏軍武器裝備；同時限制五角大樓將駐歐美軍規模削減至7萬6000人以下，也禁止美國歐洲司令部司令放棄北約最高司令頭銜。

在遏制中國力量方面，法案設立針對在中國投資的審查機制，要求美國公民和企業向財政部申報在中國投資敏感技術的情況。財政部將獲得更多權力阻止此類交易。

此外，法案也包含對以色列的廣泛支持，包括為「鐵穹」（Iron Dome）和「大衛投石索」（David’s Sling）導彈防禦合作專案提供全額資金。

在美國逐漸重啟與敘利亞關係之際，這項法案還廢除針對敘利亞前領導人阿薩德（Bashar al-Assad）實施的嚴厲制裁。此舉被視為敘利亞經濟復蘇的關鍵環節。

