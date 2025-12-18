高市早苗擬放棄年內解散眾院　優先處理物價對策與2026年度預算

共同社12月17日引述多名知情人士消息，日本首相高市早苗計劃放棄在今年內解散眾議院，並已展開協調。政府核心人物與自民黨高層均明確表示，年內解散可能性較低或不會解散。高市認為現時應優先應對眼前的政策課題，包括物價上漲對策以及基於自身提出的「負責任的積極財政」而進行的2026年度預算編制工作等。



高市早苗認為當前應優先應對國內政策議題，包括落實物價上漲對策以及編製2026年度預算。政府內部有觀點認為，解散眾院的時機或安排在2026年度預算案成立之後。為確保有充分時間審議下年度預算，執政黨內部正在探討於2026年1月19日當周召集例行國會，具體日期可能定於1月23日前後。

另一方面，國會16日通過旨在應對物價高漲的2025年度補充預算案，總額達18.3兆日圓（約9236億港元），為新冠疫情爆發以來最大支出水準。隨着年末臨近，政府正加緊敲定各項政策。

2025年10月21日，日本東京，自民黨黨魁高市早苗當選首相後，在眾議院起立接受同僚掌聲。（Reuters）

此外，韓國總統李在明於明年1月中旬訪問日本，並會在高市家鄉奈良舉行會談的日程，雙方正在進行有關協調，預計意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也將在1月中旬訪日。