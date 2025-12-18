韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

韓聯社報道，韓國科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳12月18日表示，中國或許將成為比美國更強大的AI人工智能競爭對手；他強調，韓國要加快推進AI基礎設施建設與技術研發，以在全球AI競爭中佔據市場制高點。



裴慶勳周四於大韓商工會議所（大韓商會）舉辦的座談會上表示，韓國今年通過民官合作擴充尖端AI人工智能基礎設施，成功吸引國際科技巨頭的投資，為韓國邁向AI三強奠定基礎，並強調迅速掌握世界頂尖AI模型和技術的必要性。

對於全球AI格局，裴慶勳認為，美國在AI方面投入巨大、成果顯著，但中國同樣不可小覷，甚至可能成為更強大的競爭對手。他補充，韓國可以在美中之間找到自身定位，但仍有大量準備工作需要完成。他說：「為躋身全球第一、第二梯隊，我們需要進行更多投資並做好戰略思考。」

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。（視覺中國）

此次座談會旨在加強政府與工商界的交流，了解科技部的政策方向。約250名主要企業代表出席，包括三星電子社長朴承熙、大韓商會常務副會長朴一俊、SK副會長李亨熙等。