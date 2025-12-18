美國眾議院通過共和黨醫療方案　奧巴馬醫改補貼或延期無望

美國國會眾議院通過共和黨的定向醫療法案，其中並不包含此前引發兩黨爭執的《平價醫療法案》續期條款，這意味著這項聯邦醫療補貼計劃幾乎肯定會在今年底到期。



路透社報導，眾議院星期三（12月17日）以216票支持、211票通過的表決結果，推進共和黨提出的醫療法案。這很可能是美國國會今年最後一次針對醫療政策進行表決。四名共和黨議員一度倒戈，轉而支持民主黨人提出的《平價醫療法案》（又稱奧巴馬醫改）延期方案。

眾議院在早前的程序性表決中，阻止民主黨人試圖緊急表決《平價醫療法案》補貼延期三年的最後努力。民主黨人高聲抗議，指責共和黨領導層在部份議員仍在投票時，就過早敲槌結束表決。

美國眾議院議長約翰遜於2025年12月17日在美國華盛頓特區財政部舉行記者會。（Reuters）

根據眾議院規則，民主黨人可堅持就三年延期方案進行表決。然而眾議院共和黨籍議長詹森（Mike Johnson）星期三晚間向記者表明，他將推遲表決至明年1月第一周，屆時國會將結束本周末開始的休會期。

詹森預計會努力否決延期方案。他告訴記者，提高補貼「並非良策」。

若國會不採取行動，2400萬通過《平價醫療法案》購買醫保的美國人，自2026年1月1日起可能面臨醫療成本急劇攀升。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）警告：「屆時數百萬民眾會失去醫療保障，另有數千萬民眾被迫轉投更劣質的保險計劃，這意味著更高額的自付額和更高昂的共付額。」

美國前總統奧巴馬2024年8月20日在伊利諾州芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）第二天會期發表演說（Reuters）

共和黨人則反對《平價醫療法案》中，向保險公司撥付聯邦資金以降低保費的補貼條款。他們認為，向保險公司投入更多資金並非解決之道。

共和黨的法案旨在降低部分人群保費，同時削減整體補貼並提高其他群體保費。這一政策將於2027年1月生效。

共和黨法案還擴大協會健康計劃覆蓋範圍，允許小企業、自由職業者和個體經營者集資購買團體健康保險，從而降低潛在成本。

無黨派的國會預算辦公室星期二（16日）指出，共和黨的法案將導致2035年前，每年平均減少10萬名醫保覆蓋人口；節支條款可使聯邦赤字減少356億美元（約2776億港元）。

