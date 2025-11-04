奧巴馬：營養援助計劃被中止　千萬家庭或面臨饑餓寒冬

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）近日在社交媒體平台X公開警示，全國超過4700萬人面臨糧食不安全問題，其中近五分之一的兒童無法穩定獲得健康食品。隨著生活成本持續上漲，依賴糧食援助計劃的家庭數量激增，兩黨圍繞補充營養援助計劃（SNAP）的司法與政治博弈再度升級。



奧巴馬在貼文中直言不諱地向共和黨喊話：「共和黨人需要立即採取行動，確保依賴這些福利的人能夠獲得它們。如果他們不這樣做，數百萬兒童、老年人和低收入美國人將在假期前挨餓。」

美國總統特朗普政府表示，週一計劃為數百萬美國人提供部分食品援助，此前兩名法官裁定在11月政府停擺期間必須使用應急資金支付福利。（Reuters）

麻省與羅德島州的聯邦法官近日相繼裁定，暫時阻止政府暫停發放SNAP福利。民主黨籍的明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz） 公開支持裁決，稱「這是對抗饑餓的關鍵勝利」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體Truth Social上反駁，質疑政府在停擺期間不應動用SNAP資金，並呼籲「兩黨合作避免民眾為政治鬥爭買單」。但特朗普政府周一向羅德島聯邦法官表示，將動用46.5億美元（約362.7億港元）應急資金支付11月SNAP（食品券）福利的50%，覆蓋約4200萬低收入者。

此前法院已裁定政府停擺期間不得中斷該福利，但政府拒絕使用其他營養項目資金全額支付。相關福利預計在週三前開始發放，倡導團體批評此舉未能滿足全額支付的法律要求。