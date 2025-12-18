日本據報擬在沖繩部署雷達　中國外交部：搞窺視鄰居的勾當

中國外交部發言人郭嘉昆12月28日主持例行記者會，被問及日本防衛省據報打算2026年在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置，被指增強監視中方航母、飛機在沖繩島和宮古島間海域活動的能力，預計將有約30人駐守。郭嘉昆回應稱，日本此舉是搞窺視鄰居的勾當。



郭嘉昆表示，中方注意到相關報道。並指出在相關海空域，各國依據國際法享有航行和飛越自由。

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察位於沖繩縣與那國島的自衛隊駐軍。（X@shinjirokoiz）

他批評稱，由於日本軍國主義侵略歷史等原因，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注，「日方此前不斷在鄰近中國台灣的地方加強針對性軍事部署，甚至宣稱部署中程導彈。此次又變本加厲，要部署雷達和部隊，搞窺視鄰居的勾當。」

郭嘉昆說：「聯繫到高市首相涉台系列錯誤和危險言行，人們必須要問，日方是否在製造事端、近身挑釁，為自身擴軍出海打掩護、找藉口，是否在按照右翼勢力的設計，重走軍國主義的邪路、死路。我們敦促日方汲取歷史教訓！」