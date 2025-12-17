日本11月外國遊客按年增10.4％　中國旅客增幅縮減

日本觀光局12月17日發布最新估算數據，估計11月訪日外國遊客達到351.8萬人次，按年增加10.4%。在中日關係緊張之際，11月訪日中國旅客數字為56.26萬人次，按年微增3%，共同社指，此增幅較10月的22.8%縮減。



觀光局指，11月正值日本秋季賞楓季後半段，赴日旅遊需求旺盛，19個市場的11月旅客數字創新高，包括韓國、美國、台灣等。

11月訪日的中國大陸旅客為56.26萬人次，按年增3.0%，但增幅較10月的22.8%收窄。日本首相高市早苗11月初在國會發表「台灣有事」論後，中方強烈不滿，11月14日開始提醒中國公民避免赴日。

香港旅客11月訪日人次則為20.76萬人次，按年減8.6%，觀光局指儘管有郵輪停靠，但由於航班座位數較去年冬季時有所減少等因素，赴日遊客數量仍低於去年同期。

2025年3月9日，日本京都，圖為遊客在著名旅遊景點伏見稻荷神社附近參觀。（Getty）

首11月外國遊客數字創新高

根據估計，今年1至11月訪日外國遊客總計達3906.56萬人次，已經超過創下全年最高紀錄的2024年（3687萬人次），觀光局指，受日圓貶值趨勢影響，來自亞洲、歐美等地區的外國人增多，預計全年人次會首度突破4000萬人。

1至11月的訪日外國人中，最多來自中國大陸，為876.58萬人次，按年增37.5%，佔全體2成，之後的地區依次是韓國848.53萬人次，增加6.7%，台灣617.5萬人次，增加11.2%。