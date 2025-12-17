王毅：堅決反對日本領導人在台灣問題干涉中國內政

中共中央政治局委員、外交部長王毅結束訪問阿聯酋、沙特、約旦三國後，12月16日在北京接受中國媒體採訪。在回應媒體提問時，王毅重申，中方堅決反對日本現職領導人在台灣問題上幹涉中國內政。



2025年12月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪安曼，與約旦國王阿布杜拉二世會晤。（中國外交部圖片）

稱阿拉伯三國重申堅持一中原則

針對有媒體問到，此訪三國均強調堅持一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，與極個別國家的倒行逆施形成鮮明對比，中方如何評價？

王毅表示，他在訪問中向三國介紹台灣問題的歷史事實和法理經緯，表明中方堅決反對日本現職領導人在台灣問題上干涉中國內政。三國重申堅持一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，支持中國實現國家統一。

2025年12月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅到訪利雅德，與沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德會面。（中國外交部圖片）

反對「台獨」理所當然 堅決阻止圖為殖民侵略張目言行

他指出，有位阿拉伯朋友說得好，反對「台獨」，支持中國維護領土完整理所當然。而縱容「台獨」，將放任國際上各類分裂勢力搞亂世界。相互支持彼此維護好核心利益，這是中阿友好的歷史基礎和政治底色。阿拉伯民族同中華民族一樣，都受過殖民統治壓迫，更能對中方感同身受。阿方支持中國在台灣問題上的正當立場，也是對國際關係基本準則的維護，證明一個中國原則深入人心。

王毅強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，當年日本軍國主義正是以所謂「存亡危機事態」為幌子，悍然對外發動侵略戰爭，這一歷史教訓決不能重演。全世界所有珍視和平國家都要高度警惕軍國主義、法西斯勢力的抬頭，都要堅決阻止試圖為殖民侵略張目的言行。