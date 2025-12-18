泰國餐廳驚嚇一幕：澳洲遊客神情恍惚　突衝撞玻璃門致死｜有片

泰國警方近日正調查一宗導致澳洲遊客離奇死亡事件。一名男子12月11日晚上在布吉島卡倫區（Karon, Phuket）一家餐廳內神情怪異、毫無徵兆站起來一邊大喊大叫一邊快速撞向玻璃門，最終失血過多不治身亡。



12月11日晚上10點30分左右，警方接獲報案稱布吉島卡倫區的卡帕多奇亞土耳其餐廳（Cappadocia Turkish Restaurant）發生一宗涉及外國人的案件。警方調取餐廳閉路電視畫面獲悉，該名男子獨自進入餐廳坐下後，便出現神情恍惚、不停點頭等怪異舉止，引起周圍顧客注意及避開。

隨後他突然站起身，一邊大喊大叫一邊狂奔衝向玻璃門，猛烈撞擊玻璃門並發出尖叫，工作人員嚇一跳。碰撞的衝擊力震碎玻璃門，他亦倒在門外。

警方趕到現場時發現破碎的玻璃門伴隨著大量血跡。該名男子被緊急送往查龍醫院（Chalong Hospital），但因腿部傷口失血過多，導致不治身亡。目前，警方仍在調查此案並聯繫其家屬，尚未公布死者身份。