泰國指柬埔寨必須首先宣佈停火　才能停止戰鬥

泰國星期二（12月16日）說，柬埔寨必須首先宣佈停火，以結束兩國在邊境衝突中持續一周多的致命衝突。



法新社報導，泰國外交部發言人瑪拉迪（Maratee Andamo）在曼谷對記者說：「作為侵略泰國領土的一方，柬埔寨必須首先宣佈停火。」

她補充說，柬埔寨必須「真誠地」配合邊境排雷工作。

泰國方面同日說，自金邊上星期六（13日）關閉與柬埔寨的陸路邊境口岸以來，約有5000至6000名泰國公民滯留在柬埔寨邊境城鎮波貝。

柬埔寨內政部在一份聲明中說，關閉邊境是必要措施，以降低衝突中平民面臨的風險，並補充說，可以選擇搭乘飛機離境。

泰柬本次邊境衝突進入第10天，已造成至少32人死亡，其中包括士兵和平民，並導致約80萬人流離失所。

雙方均指責對方挑起衝突，聲稱是出於自衛，並互相指責對方襲擊平民。

柬埔寨尚未對泰國的聲明作出回應。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前曾促成泰柬兩國達成停火協議。他上周聲說，兩國已同意從上個星期六晚上開始停火。

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）說，柬埔寨支持由東盟輪值主席國馬來西亞提出的、美國參與的停火倡議。

但自12月7日以來，戰鬥每天都在繼續，曼谷方面否認特朗普關於停火的說法。

