日本副外相國光文乃接連發表誤導言論　內閣官房長官罕見兩發警告

日本外務副大臣國光文乃接連發表誤導言論，以批評在野黨議員，內閣官房長官木原稔12月16日向其第二度發出「嚴重注意」的警告，日媒形容為罕見。



內閣官房副長官尾崎正直16日下午在記者會表示，木原稔16日上午對國光文乃發出警告。由於國光文乃在上月也曾收到木原稔的警告，意味最新一次為第二次，日媒指，兩次警告均是基於國光文乃與國會答辯有關的事實錯誤，情況實屬罕見。

在新一次的爭議中，國光文乃在一個網絡節目中，講述自己在擔任厚生勞動省官員期間，為應對立憲民主黨籍議員小西洋之的國會提問而被迫做大量準備工作，她形容由於該議員的大量質詢，導致許多女官員辭職。

日本外務副大臣國光文乃2025年11月在IG發布的照片（IG@ayano_kunimitsu）

尾崎正直稱，小西洋之後來聯繫外務省，投訴國光文乃發表毫無事實根據的誹謗言論，國光文乃之後於15日撤回言論，並向小西洋之道歉。

另一次爭議出現於11月，國光文乃在社交網站發帖，批評議員提交的國會答辯問題太遲，導致首相高市早苗要在凌晨期間為答題做準備工作，國光文乃更稱「有多少在野黨議員會遵守提前在兩天中午前提交的規定？」但由於提交國會答辯問題的時限在多年前修改，有關時限已不存在，國光文乃被指發表錯誤言論。

木原稔當時在記者會表示，有關言論存在事實錯誤，已向國光文乃發出警告。

國光文乃的社交網站X（前稱Twitter）帳號在12月17日突然消失，引起注意，議員小西洋之指「我原以為他會向公眾解釋，結果X帳號卻關閉了。」