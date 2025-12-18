美國掃地機械人巨頭破產　由中企接手　CEO談原因：創新斷層

競爭不過中國對手，又一家美國科技企業倒下了。

據日經新聞12月18日報道，曾佔據全球市場半壁江山的美國掃地機械人巨頭iRobot因未能及時創新應對中國競爭對手的衝擊，最終申請破產保護。

該公司CEO加里·科恩（Gary Cohen）坦言，公司過去四年存在創新斷層，且對競爭重視不足。



科恩在16日接受採訪時說：「我們既沒有堅持創新，也沒有推出更具競爭力的產品。」

iRobot於14日宣布申請破產保護。經美國法院批准後，公司主要代工廠兼最大債權人——深圳杉川機械人有限公司（Picea）將收購iRobot全部股權。

破產重組流程預計於明年2月完成，此後iRobot將在杉川機械人旗下開展業務重整。在這項重組計劃完成後，杉川將成為iRobot的唯一實控人。也就是說，杉川將把其債權轉換為公司100%的股權。

iRobot宣傳圖片（FB@iRobot）

iRobot此前曾稱仍在尋找避免破產的替代方案。根據其向美國證券交易委員會提交的文件，截至2025年11月24日，公司欠杉川1.615億美元用於產品生產，其中9090萬美元已經逾期。杉川又從凱雷投資集團手裏收購了iRobot的1.907億美元貸款，兩筆加起來3.5億美元，佔iRobot總負債的七成以上。

2022年，亞馬遜曾以17億美元的價格（含債務承接）敲定對iRobot的收購協議。但歐美反壟斷監管機構擔憂，亞馬遜可能借助自身電商平台優勢，擠壓其他掃地機械人品牌的生存空間，這筆交易最終在2024年1月宣告破裂。同年5月，iRobot聯合創始人科林·安格爾辭職，加里·科恩接任首席執行官。

在iRobot耗時一年半推進亞馬遜收購交易卻無果的這段時間裏，其他掃地機械人廠商早已在產品功能和傳感技術上實現趕超。

科恩指出：「除了銷售額下滑，我們在市場上還出現了長達四年的創新空窗期。」

美國市場研究機構IDC的數據顯示，2017年 Robot曾佔據全球家用掃地機械人市場半壁江山，但今年1至9月，其市場份額已暴跌至7%。

如今，總部位於北京的石頭科技穩居行業第一，另一家中國企業科沃斯機械人緊隨其後。中國競爭對手不僅售價更低，功能上也實現了對iRobot的反超，比如中國產品可實現一機全屋掃拖。

自2021年銷售額達到峰值後，iRobot的業績便持續下滑，截至2024年已連續三年錄得淨虧損。

科恩坦言：「問題根源或許是我們對競爭的重視程度遠遠不夠。要知道，掃地機械人這個品類正是由iRobot 開創的。」

iRobot宣傳圖片（X@iRobot）

科恩表示，被杉川機械人收購後，iRobot將保留品牌和全球銷售架構，總部及市場營銷部門仍設在美國。

他強調：「對比中國競爭對手，我們的零售渠道覆蓋能力是獨一無二的優勢。」

當被問及收購完成後，iRobot的數據是否會存儲至中國內地時，科恩回應稱，公司「不會更改任何現有政策」。

他表示：「我們會沿用現有的數據存儲方式，所有數據均按區域本地化存儲。」

科恩補充道，美國仍將是iRobot雲服務和應用程序開發的核心基地。

他透露，公司將持續深耕日本市場，明年春季將在當地推出新品。

英國歐睿訊息諮詢公司（Euromonitor International）數據顯示，目前iRobot在日本掃地機械人市場的佔有率高達60%，該業務板塊處於盈利狀態，且暫無裁員計劃。今年第三季度，日本市場貢獻了iRobot總銷售額的17%，是僅次於美國的第二大市場。

申請破產保護後，iRobot 將從納斯達克退市，這對公司投資者而言無疑是沉重打擊。

科恩表示：「我本人也是公司股東，眼下的局面確實令人沮喪。」但他同時指出，做出這一決定是為了讓公司「重新出發」，並保住500名員工的飯碗。

本文獲觀察者網授權轉載。

