尹錫悅修建「秘密通道」曝光　總統府側面開口圖掩蓋「返工遲到」

據韓國《中央日報》等多家媒體報道，韓國共同民主黨議員周美愛12月17日公布兩張據稱拍攝於2022年7月27日至11月23日的照片，指控韓國前總統尹錫悅在任期間，曾在位於首爾龍山總統府綜合大樓的東入口處進行施工，以修建一條「秘密通道」，用於掩蓋其上班遲到的事實。



報道稱，據悉該工程由韓國現代建設公司承建，內容涉及拆除總統辦公室大樓的外部樓梯，動用重型機械挖掘場地以及安裝隱蔽通道，以確保出入不被外界察覺。

2025年12月17日，圖為韓國共同民主黨議員周美愛披露的前總統尹錫悅在任時秘密修建的通道。（截圖自YouTube@jtbc_news）

韓媒稱，該爭議始於今年9月，當時有證詞顯示，韓國總統警衛處和總統辦公室修建此通道的目的是「掩蓋尹錫悅上班遲到」。

報道還稱，一位熟悉相關建設情況的知情人士透露，總統警衛處領導層曾要求總統行政辦公室修建一條能讓尹錫悅在遲到時「悄悄進入」的隱蔽通道。警衛處內部也有證詞表明，尹錫悅確實曾使用過該通道上班。

據媒體報道，自2022年5月就任總統後，尹錫悅曾因屢次遲到，受到在野黨持續批評。去年11月，有韓國議員公開表示，接獲舉報稱尹錫悅當月遲到約有10次。

