韓特別檢察官：尹錫悅圖誘朝鮮武裝挑釁　企圖以戒嚴令清除政敵

韓國特別檢察官趙恩錫12月15日指控前總統尹錫悅曾試圖引誘朝鮮發動武裝挑釁，以創造宣布戒嚴的正當理由，並藉此清除政治對手。



趙恩錫在簡報中表示，經六個月調查，其團隊已依叛亂等罪名起訴24人，包括尹錫悅及其五名內閣成員。他指控尹錫悅與時任國防部長金容鉉自2023年10月起策劃一項陰謀，意圖中止國會職權並以緊急立法機構取代之。

趙恩錫亦指出，尹錫悅為創造宣布戒嚴的正當性，試圖誘使朝鮮發動武裝侵略，但因朝鮮未以軍事行動回應而失敗。

2024年12月4日，一名女示威者在韓國首爾的集會上舉著標語牌，譴責總統尹錫悅3日晚突然頒布戒嚴令（數小時後撤回），並要求他辭職。（Reuters）

調查亦確認尹錫悅曾命令對朝鮮進行秘密無人機行動以激化緊張，隨後更將包括時任執政黨黨魁在內的政治反對者抹黑為「反國家勢力」，並在無正當理由下於去年12月3日宣布戒嚴。

尹錫悅目前因叛亂罪受審，若罪名成立最高可判處終身監禁或死刑。其戒嚴令於去年宣布後數小時內，即遭當時由在野黨控制的國會投票廢止，他其後亦因違反職責遭彈劾。