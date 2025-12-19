美國檢方：布朗大學案槍手也是殺害麻省理工教授兇手
美國麻省（Massachusetts）聯邦地區檢察官指出，根據警方調查，布朗大學槍擊事件嫌疑人也是殺害麻省理工學院（MIT）教授洛雷羅（Nuno F Gomes Loureiro）的兇手。
羅德島州（Rhode Island）警方星期四（12月18日）晚上證實，布朗大學槍擊事件嫌疑人為48歲的瓦倫特（Claudio Manuel Neves Valente），並指這名嫌疑人已自殺身亡。警方當晚在新罕布夏州（New Hampshire）塞勒姆市（Salem）的一處倉儲設施內發現他的遺體。
據介紹，調查人員通過監控錄影和一輛車的線索鎖定瓦倫特，追查到麻省一家汽車租賃公司，警方在那裏找到有瓦倫特姓名的租車協議副本，以及與案發當天出現在布朗大學校園內的瓦倫特特徵相符的影像資料。
美國聯邦調查局（FBI）星期四晚指出，據信，瓦倫特與47歲的洛雷羅曾就讀於葡萄牙同一所大學。
布朗大學校長說，瓦倫特於2000年進入布朗大學物理學碩博連讀項目學習，不到一年後退學，此後與布朗大學無任何關聯。
布朗大學一棟教學樓上星期六（13日）下午發生槍擊事件，造成至少2名學生死亡、9名學生受傷。麻省理工學院教授洛雷羅星期一（15日）晚在麻省布魯克萊恩（Brookline）的家中遭槍擊，次日在醫院去世。
