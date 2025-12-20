特朗普宣布與9間主要藥企達成協議　降低部份藥物價格

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月19日宣布與9間主要製藥公司達成協議，降低藥企在醫療補助計劃中列明的藥物，以及為那些不以醫療保險途徑買藥的病人（cash payers），降低藥價。



綜合外媒報道，這些達成協議的製藥廠包括吉利德（Gilead Sciences）、默沙東（Merck）、基因泰克（Genentech）、Bristol Myers Squibb，此外，諾華（Novartis）、安進（Amgen）、賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GSK）、Boehringer Ingelheim均已簽署協議。

艾伯維（AbbVie）、強生（Johnson & Johnson） 和再生元（Regeneron）3間藥廠尚未就降低藥價與美國達成協議。聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任穆罕默德・奧茲（Mehmet Oz）表示，這3間藥廠將在節後派員訪問白宮，繼續磋商藥價。

特朗普表示，將在未來數週內召集醫療保險業的公司代表會面，推動降低保險費用。

根據安排，與美國達成協議的藥廠，將通過網站TrumpRx.gov直接為美國人提供部份藥物的選購途徑，以越過醫療保險，使用自己的儲蓄購買這些藥物，據悉網站將在明年1月正式開始運作。而計劃內的藥企可因此獲得為期三年的美國關稅豁免。

這張攝於2025年9月5日的照片中，可以看到美國紐約市一間藥局內的泰諾止痛藥（Tylenol）。（Reuters）

此外，這些藥廠也同意，以對應提供給其他發達國家相若的藥物價格，向美國各個州份的醫療補貼計劃出售大部份藥物。根據規定，醫療補貼計劃所採購的藥物價格，必須是藥企在美國銷售藥物的最低價，這價格通常與藥企銷往歐洲國家的價錢相若。而美國的藥物價格遠高於其他發達國家，通常為其他國家藥價的3倍。

特朗普在今年7月致函17間藥企領導人，敦促他們為醫療補貼計劃內的藥物提供優惠，並確保銷往美國的新藥價格，與銷往其他發達國家的藥價相若。