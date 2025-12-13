特朗普據報推動大幅放寬大麻限制　擬將監管力度降至與止痛藥同級

當地時間12月11日，《華盛頓郵報》援引六名知情人士報道稱，預計美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將推動政府大幅放寬對大麻（marijuana）的聯邦限制，把對大麻及其衍生物的監管力度，降低到與一些常見處方止痛藥和其他藥物相同的水平。



報道指其中四名知情人士透露，特朗普12月10日在白宮橢圓形辦公室與美國國會眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）通過電話，討論了這項計劃。知情人士稱，預計特朗普將通過發布在即的行政命令，指示聯邦機構推進大麻的重新分類，以方便民眾獲取該藥物。

2022年1月11日，美國加州雷德克雷斯特（Redcrest），種植者Mary Gaturud在一間可調節濕度和溫度的房間內完成大麻花蕾的培育。（Getty）

報道稱，此舉並不會使大麻合法化或非刑事化，但會降低研究門檻，並提升合法大麻企業的營收。

今年8月，特朗普曾表示，他正「着眼於重新分類」，將完成拜登（Joe Biden）政府時期司法部在任期內開啟的工作。當時，美國司法部依據聯邦衛生官員的建議，提出將大麻重新分類的規則，但這一提案自特朗普上任後便陷入停滯。

「我們正在研究這個問題。有些人喜歡，有些人討厭，」特朗普今年夏季說道：「有些人討厭大麻的整個概念，因為它對兒童有害，對成年人也有害。」

代表兩家支持重新分類大麻的公司參與相關訴訟的華盛頓特區律師肖恩・彭寧頓（Shane Pennington）表示，特朗普不能單方面重新分類大麻，但可以指示美國司法部放棄正進行的行政法庭聽證會，直接發布最終規則。

「這將是自上世紀70年代大麻被列為一級管制藥物以來，聯邦大麻政策的最大改革。」彭寧頓說道。

三名消息人士稱，在特朗普與約翰遜通話時，美國衛生與公眾服務部部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）、聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任穆罕默德・奧茲（Mehmet Oz）以及大麻相關行業高管也參與了通話。

2025年10月13日，美國華盛頓特區，圖為眾議院議長約翰遜在國會會見傳媒。（Reuters）

兩名消息人士稱，約翰遜對這一想法持懷疑態度，並列出一系列理由，包括多項研究和數據，以支持他反對重新分類大麻的立場。

隨後，特朗普將電話遞給坐在他辦公桌周圍的大麻行業高管，由他們來反駁約翰遜的論點。消息人士表示，特朗普結束通話時，似乎準備推進放鬆大麻監管的計劃。但知情人士也提醒稱，相關方案尚未最終敲定，特朗普仍可能改變主意。

一名白宮官員表示，關於重新分類大麻一事，尚未做出最終決定。美國衛生與公眾服務部將相關問題轉交白宮回應；聯邦醫療保險和醫療補助服務中心未立即回應置評請求；約翰遜辦公室的一名代表拒絕發表評論。

《華盛頓郵報》稱，目前，大麻被列為一級管制藥物，與海洛英和LSD（麥角酸二乙酰胺）同屬一類。聯邦法規認為，這些藥物濫用風險高，且不被認可用於醫療用途。

特朗普過去曾提議，將大麻列為三級管制藥物。監管機構則表示，三級管制物質濫用風險較低，可用於某些醫療用途，但也可能造成生理或心理依賴的風險。其他三級管制藥物，包括含可待因的泰諾（Tylenol with codeine），以及某些類固醇和激素類藥物。

泰諾是美國一個止痛藥的品牌，其主成分為常見的止痛藥成分撲熱息痛（paracetamol）。（Reuters）

報道稱，民主黨人和共和黨人都對大麻重新分類表現出興趣，一些政客認為大麻具有潛在醫療價值，並且這種廣泛使用的藥物在政治上也頗受歡迎。

據公開資料顯示，使用和銷售休閒性大麻、醫用性大麻及種植性大麻，這在美國的部份州屬於合法，但在聯邦一級層面，此三類還仍屬於非法。

值得一提的是，2020年12月4日，美國國會眾議院首度表決通過了一項大麻合法化法案，並廢除非暴力大麻犯罪的定罪，即赦免所有因非暴力毒品犯罪而入獄的人。這是美國國會首次至少有一院認可大麻合法化。

如今在美國，大麻的獲取比以往任何時候都更加容易，且已發展成為一個價值數十億美元的產業。

此前，拜登政府曾推動放寬大麻的獲取途徑，衛生官員於2023年建議將其重新分類為三級管制藥物。然而，衛生官員表示，這些建議被美國緝毒局（DEA）拖慢，DEA花了數月時間進行必要的行政審查，而這一過程在拜登政府任期結束前未能完成。

DEA原定就該提案舉行行政聽證會，由法官聽取專家關於大麻健康益處和風險的意見。但自特朗普上台執政以來，這場聽證會一直處於法律僵局中，其間還有大麻企業指控DEA試圖破壞該提案。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）周五報道引述消息人士指，預料特朗普最快會在下周一發布行政命令，允許對大麻重新分類。路透社當日引述白宮官員指，有關重新分類大麻的事宜，目前尚未作出最終決定。

本文獲《觀察者網》授權轉載

