特朗普將主持甘迺迪中心榮譽獎頒獎禮　提名得獎者包括史泰龍

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在宣布聯邦政府接管首都警務後，8月13日到訪首都的甘迺迪中心（Kennedy Center），公布將主持今年的甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）的頒獎禮，並已提名多位得獎者。此前他批評這座位於首都的藝術中心充滿左派政治宣傳，撤換多名董事會成員進行整頓，並自行出任主席，引起文化界強烈反彈。



圖為2025年8月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到訪華盛頓特區的甘迺迪中心（Kennedy Center），公布動作片明星史泰龍（Sylvester Stallone）獲提名甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）。（Reuters）

特朗普公布，提名鄉村歌手George Strait、動作片明星史泰龍（Sylvester Stallone）、搖滾樂團KISS及歌手Gloria Gaynor，共同獲得美國文化領域最高榮譽之一的「甘迺迪中心榮譽獎」。

其中，演出經典電影系列《洛奇》、曾三度獲得奧斯卡提名的史特龍，此前曾支持特朗普競選總統，並稱他為「第二個喬治華盛頓」。

2025年8月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在位於華盛頓特區的甘迺迪中心（The Kennedy Center）發表演說。（Reuters）

大力宣傳翻新工程 稱改善首都形象

特朗普表示，他勉強同意主持頒獎禮，「我不想做，好嗎？」、「我並沒有要求。但我認為它會非常成功。」該典禮將於12月7日在哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，白宮未回應特朗普將以何種形式主持，而該頒獎禮近年均由演員或喜劇演員主持。

特朗普也大力宣傳甘迺迪中心的翻新工程，稱是他改善首都形象的努力之一。他揚言，「只要稍加修繕和其他工作，我們就能讓它（中心）變得令人難以置信。」他形容，甘迺迪中心有良好「骨架」，當中的柱子「下次你看到它們的時候，它們會非常壯觀。」

目前還沒有關於計劃工程的細節，但特朗普表示，這將涉及更換該場館表演空間的所有座位，動用國會批准的超過2億美元的資金。