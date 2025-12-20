柬埔寨指泰國出動F-16戰機炸斷柬橋樑　持續衝突致50萬人流離失所

泰柬邊境衝突持續，柬媒報道指衝突已令柬埔寨多達約49.8萬人流離失所。另據柬埔寨國防部12月20日表示，泰國軍方19日晚上10時58分派出F-16戰鬥機，炸毀深入柬境內約70公里的一座橋樑。



《柬中時報》報道，難民安置範圍已擴大至全國11個省份，部份兒童被迫在簡陋環境中繼續學習，日常生活條件十分有限。

柬埔寨國防部表示，該橋樑位於奧多棉芷省與暹粒省斯雷斯南縣交界地帶，是當地居民日常出行和貨物運輸的重要通道，屬於民用基礎設施。該部門譴責，泰軍有關行為屬於不加區分的武力攻擊，直接針對平民及民用設施，已嚴重違反國際人道法。

中國外長王毅18日分別同柬泰兩國外長通電話，雙方表達降溫停火的意願。

美國國務院也表示，國務卿魯比奧（Marco Rubio）19日致電泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow），重申華盛頓的關切，並敦促泰國緩和局勢，重新就停火協議舉行談判。