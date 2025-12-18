王毅分別同泰柬外長通話：衝突遠超以往　最不希望兩國兵戎相見

中國外長王毅12月18日分別同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）、泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）通電話，他稱中方最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心，此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益。



中國外交部指，柬泰雙方向王毅通報柬泰邊境衝突最新進展，表達降溫停火的意願。

王毅表示，作為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心，此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東盟的團結，當務之急是做出決斷、盡快停火、及時止損、重建互信。

王毅2025年7月11日在吉隆坡出席東盟系列會議（Pool via REUTERS）

王毅說，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東盟的調停努力，中國外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設作用。

他稱希望兩國採取有效措施保障中方項目和人員安全，警惕有人散布不實之詞抹黑中國同兩國的友好關係。

布拉索昆、西哈薩高度讚賞中方秉持客觀公正立場、居中勸和促談，歡迎中方特使穿梭調停，期待中方為推動局勢降溫及重建和平發揮更重要作用。