泰柬衝突 | 特朗普搞不定　中國特使出發了

新一輪泰柬衝突打了一個多星期，已經密集使用戰鬥機、火箭炮等重型武器跨境進行空襲和炮擊。截至12月17日，衝突已造成柬埔寨平民17人死亡、77人受傷，約43.8萬人流離失所；泰方報告19名士兵和16名平民死亡，超26萬民眾撤離。戰場態勢呈現一邊倒的局面，泰軍擁有制空權、制海權，泰國宣佈禁止向柬埔寨運輸石油及戰略物資，並限制柬船隻進入泰國水域。



12月17日深夜快12點了，中國外交部網站突然發布消息：外交部發言人就外交部亞洲事務特使將再次赴柬埔寨、泰國穿梭調停答記者問：「作為柬埔寨和泰國的友好鄰邦和朋友，中方高度關注當前柬泰邊境衝突，持續穿梭勸促，以自己的方式積極為推動緩局降温發揮作用。外交部亞洲事務特使將於12月18日再次赴柬埔寨、泰國穿梭調停，推動雙方相向而行，儘快重建和平。」是的，中國要再次出手了。

事實上，這次衝突爆發後，柬埔寨首相洪瑪奈第一時間就向美國總統特朗普求援。特朗普也確實給泰國打了電話，但是沒用，該炸的還是繼續炸，絲毫不給特朗普面子。原因很簡單——泰國外交部長表態，不應以關稅威脅迫使泰國與柬埔寨對話，並強調可持續的停火需經雙方充分準備與詳細協商，目前條件尚未成熟。「不應以關稅威脅迫使泰國與柬埔寨對話」，就是美國以關稅相逼。這如何能解決問題呢？

2025年12月10日，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim ）表示，他9日與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）通了電話，並讚賞兩國在衝突中仍願意繼續談判的開放態度。（Facebook/ @anwaribrahim）

向美國尋求和平，只能說洪瑪奈的政治眼光和立場有問題。一直以來，美國就不是一個擅長搞和平事業的國家，地緣政策充滿了零和博弈的算計，擅長的是挑撥離間、製造地區衝突和人道主義災難，美國搞的「門羅主義」，大肆入侵、干涉中美洲國家，資助反政府游擊隊，陰謀顛覆合法政權，多米尼加、洪都拉斯這些國家，哪個不是深受美國之害？試圖讓美國斡旋和平，似乎有點可笑。

美國連自己家門口的和平事業都搞不起來，還指望他能到千里之外的亞洲維護和平？特朗普此番調停已經失效，此前的和平聲明也已經形同虛設。面對此般情形，白宮發言人後來表示，特朗普希望各方都能履行停火承諾，「他將追究相關人員的責任，以制止衝突殺戮、確保持久和平」。

早在9月9日，中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍在馬來西亞出席東亞合作系列高官會前，同泰國、柬埔寨，以及東盟輪值主席國馬來西亞代表就柬泰邊境衝突交換意見。此番再次特使赴柬埔寨、泰國穿梭調停，是否可以從中斡旋？

2025年12月13日，泰柬邊境衝突持續，圖為在柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey Province）歐克羅夫縣的沃波索萬納拉姆難民營，人們等待領取物資。（Reuters）

坦白說，泰柬衝突不僅與歷史性邊界爭端有關，還與兩國當前國內政治壓力、政府穩定性等因素交織，使得外部停火倡議難以真正落地見效。在7月衝突發生之後，泰國國內民族主義情緒高漲。以少數席位執政的阿努廷近日宣佈解散國會，泰國將舉行大選。邊境緊張局面或有利於其藉助民族主義情緒，助力其所在的泰自豪黨在大選中佔據優勢。這意味着，緊張局面可能持續到大選結束。

特別也要說說，泰國那套「特殊權力架構」。 泰國軍隊，不直接執政卻牢牢握着槍桿子。這樣的集團，最怕什麼？最怕軍隊威望受損、實力損耗。所以，他們必須長期維持一個「可控的敵人」——既能展示肌肉，又不會讓自己傷筋動骨。挑來挑去，柬埔寨成了「最佳對手」：實力有差距，歷史上還有邊界爭議，打打談談，戲才能一直唱下去。

而另一面看，泰國納瓦明德拉迪拉吉大學教授切塔·薩皮恩的觀點表示，柬埔寨正面臨日益增長的內部壓力——包括地雷爭端、與跨國欺詐網絡有關的資產凍結以及國內支持率下降，可能利用邊境緊張局勢來轉移公眾注意力。

柬埔寨2025年12月13日發布橋樑遭泰軍轟炸損毀的照片（FB@ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា - AKP）

而加之，柬埔寨的洪森政府為了掙快錢發展經濟,公然支持電信詐騙集團。讓其落地生根,繼續坑害周邊國家百姓的血汗錢。近年來，緬甸和柬埔寨成為電信詐騙集團的據點,而泰國成為中轉站。泰國的經濟支柱產業是旅遊業,因受電信詐騙的影響每況愈下,嚴重的影響了泰國的經濟發展。從某種意義上說泰國戰機轟炸電詐園區是為民除害，所以東南亞各國泰國空軍出動F16戰機對柬埔寨的電詐園區進行轟炸集體保持沉默。

這就決定了，國際調停能摁住一時，但解決不了根本。說到底，泰柬邊境這場「戲」，表面是領土爭議，根子是兩邊的 「內需政治」。打打停停，是各取所需，平民流離，卻無人真正在意。特別是柬埔寨在國際上十分孤立，如今真正在意和平，以及願意為柬埔寨背書的恐怕只有中國了。

柬埔寨批評泰軍2025年12月13日空襲柬建築物（柬埔寨AKP政府網站）

中柬兩國是全面戰略合作伙伴關係，柬埔寨還是首個與中國簽署命運共同體計劃的國家。在很長一段時間裏，兩國關係是穩固的、健康的、積極向上的，根據2024年柬埔寨的官方數據，過去12年裏，中國一直是柬埔寨最大的外資來源國，比例高達43%。

今年4月份，中國和柬埔寨還簽署了協議，幫助柬埔寨制定鐵路發展規劃，與中老泰鐵路網對接。中國還同意幫助柬埔寨疏浚德崇富南運河，擺脱被鄰國卡住航運脖子的命運。可以說，對於柬埔寨，中國仁至義盡。中國更沒有把柬埔寨當作剝削的對象、地緣的棋子。

2025年12月8日，在柬埔寨奧多棉吉省，泰國和柬埔寨在有爭議的邊境地區發生衝突，人們逃離家園。(Reuters)

中國一直都希望東南亞地區和平穩定發展，成為全球供應鏈的穩定節點、經濟和貿易發展的重要橋樑。對於東南亞，中美兩國的戰略訴求是不一樣的，這就決定了中國才是柬埔寨可以信任的那個國家。

泰柬交火以來，中國沒有放棄和平的努力。中國外交部一直都在強調兩點：一是希望雙方保持克制，防止局勢進一步升級；二是中國承諾，將會以自己的方式，為緩解地區緊張局勢發揮作用。這對泰國、柬埔寨來說，都是一個台階。光靠泰國和柬埔寨的自覺，戰火無法平息。12月22日的東盟外長緊急會議，毫無疑問，將是一個重要的契機。