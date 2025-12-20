內塔尼亞胡擬通報特朗普新一輪襲擊伊朗計劃　據報應對導彈威脅

美國全國廣播公司（NBC）引述4名消息美國官員指，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）計劃在月底出訪美國並會晤總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）時，向對方通報以色列可能對伊朗發動新一輪襲擊的計劃，以應對今年6月美國武力介入以伊衝突後，德黑蘭重建並擴展導彈製造產業的威脅。



報道引述消息人士指，以色列官員正愈發擔憂伊朗加強導彈生產能力的計劃，以及重建防空系統，因德黑蘭相關設施在今年早前的兩國衝突中遭到打擊，並且還擔憂伊朗重建遭美國轟炸的核設施。

據悉以方將在會議中，向特朗普匯報伊朗重建導彈的計劃，是如何對以色列構成那種足以迅速採取應對行動的威脅。此外，官員還指出，以方主張伊朗的行動不僅威脅以色列，還威脅整個中東地區，並且牽涉美國利益，而內塔尼亞胡計劃向特朗普通報、並讓特朗普選擇是否參與可能的進一步對伊朗的軍事打擊。

報道引述消息指，在美國今年6月實施打擊行動前，以色列曾向特朗普提出四種軍事行動選項：一是以色列單獨行動；二是美國提供有限支持；三是美以聯合對伊朗發動行動；四是由美國單獨實施行動。最終，特朗普批准了美以聯合行動。而消息認為，內塔尼亞胡可能會在今次於海湖莊園進行的會晤中，向特朗普再次提出類似的一系列選項。

圖為2025 年 6 月 22 日，伊朗聖城庫姆附近福爾多地下核設施，美國襲擊後的衛星近景圖。（Reuters）

報道指，特朗普在周四回應與內塔尼亞胡會面的消息時表示，雙方尚未就此正式安排會面，而以色列則指兩國領導人預料於12月29日會面。

白宮指國際原子能機構和德黑蘭均證實美國行動已摧毀伊朗的核能力，與美國軍方的評估一致，強調結果如同特朗普所言，即只要伊朗致力擁核，其核設施就會遭到攻擊，並且會在接近擁核前就被摧毀。以色列政府與伊朗常駐聯合國代表團尚未回應此事。