內塔尼亞胡：將「鐵腕」執行加沙及黎巴嫩停火協議

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月10日在議會發表強硬講話，宣稱將以「鐵腕手段」在加沙地帶和黎巴嫩「執行停火協議」，並打擊「企圖毀滅以色列的勢力」；但他同時指出，相關政策的前提是協議仍然有效。他又警告，戰爭「尚未結束」，指責敵對勢力正在「重新武裝」。



內塔尼亞胡重申，加沙地帶的非軍事化是以色列的核心政策目標，又說黎巴嫩真主黨武裝持續對以色列構成威脅，以軍正透過空襲和其他軍事行動應對。

儘管黎以停火協議已於去年11月27日生效，以色列近期仍頻繁發動空襲，稱本月已擊斃15名真主黨成員。在加沙地區，以方多次以哈馬斯（Hamas）違反協議為由採取軍事行動，惟哈馬斯均予以否認。

11月10日，美國總統特朗普女婿、中東顧問庫什納（Jared Kushner）到訪以色列，與內塔尼亞胡討論加沙停火第二階段事宜。(Reuters)

周一，美國總統特朗普女婿、中東顧問庫什納（Jared Kushner）到訪以色列，與內塔尼亞胡討論加沙停火第二階段事宜。據以色列《國土報》報道，雙方重點商討了約200名被困以色列控制區的哈馬斯武裝人員處置問題。這些人員現身處加沙南部拉法市地道內，哈馬斯要求放行，但以方拒絕。

《耶路撒冷郵報》稱，庫什納希望這些武裝人員能獲准前往哈馬斯控制區或其他國家。以方官員表示目前「尚未達成任何協議」，清剿行動將繼續。