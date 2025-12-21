巴西總統警告 美國對委內瑞拉行動恐引發人道主義災難
撰文：聯合早報
巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）警告，美國對委內瑞拉採取軍事行動將引發「人道主義災難」。
法新社報道，盧拉周六在南美南方共同市場峰會開幕儀式上說，南美大陸再次受到外國勢力軍事存在的困擾。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時說，他不能排除與委內瑞拉開戰的可能性。
自今年9月以來，美軍已在加勒比海和東太平洋地區發動多次打擊行動。美國軍方南方司令部星期四在社媒發文說，最新行動擊中位於國際水域、「從事毒品走私活動」的兩艘船隻」，第一艘船上有三人死亡，第二艘船上有兩人死亡。
法新社依據官方數據統計，自行動開始以來，這些打擊已造成104人死亡。
不過，特朗普政府並未提供證據證明被打擊船隻確實參與毒品走私，這也引發有關這些軍事行動合法性的爭議。
