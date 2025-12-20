魯比奧：擬建委員會推動加沙和平　或周六參加美俄部份會談

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）12月19日面見傳媒簡報近期外交進展，他談及中東與拉美等多個地區的美國外交事務，預告將在加沙任命和平委員會繼續推動20點和平方案，他還指自己有可能在20日參加美俄團隊在邁阿密就俄烏和平方案舉行的會談。



綜合外媒報道，魯比奧表示，加沙和平進程的下一步應是宣布任命一個和平委員會，而華府須先厘清國際聯合部隊的任務後，才能期待參與和平進程的各國做出派兵承諾。

他還補充安排落實後就能確定有關部隊的相關細節，包括籌措經費以及部隊在推動和平進程中所扮演的角色等問題。魯比奧還感謝有關各方願意派遣部隊推動和平進展。

2025年11月3日，加沙地帶，圖為巴人乘坐驢車穿越南部罕尤尼斯的廢墟。（Reuters）

和平委員會旨在推動20點和平計劃實施，包括確立一個協助管理加沙治理事務的官員團隊，而設立聯合部隊有助監督這一進程。

可能參加周六美俄會談

美國與俄羅斯團隊將在邁阿密就俄烏和平計劃舉行會談，魯比奧指自己可能周六參加相關會議，他還補充今次會議在周五與周六舉行。

華府不擔憂美俄關係因俄羅斯聲援委內瑞拉而變緊張

魯比奧還表示，美國不擔心與俄羅斯的關係，因華府應對委內瑞拉而轉差，還補充華府有預料到俄羅斯會聲援委內瑞拉。

稱無法容忍馬杜羅政權

白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）早前接受《名利場》專訪時，在文中指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對委內瑞拉行動的真正目的在於推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）執掌的政權。魯比奧被問及此事時不做明確回應，但強調委內瑞拉「美國無法容忍現有政權的現狀」，他強調美國目標在於改變現狀，因馬杜羅政權與恐怖組織合作，並與其他國家「參與威脅美國國家利益的活動」。

美國早前在委內瑞拉海域扣留一艘油輪，特朗普進而又宣布馬杜羅政權為外國恐怖組織，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）隨後致電馬杜羅並聲援。

擬下周一前斡旋泰柬重歸和平

泰國與柬埔寨因邊境問題引發衝突，魯比奧指華府希望在下周一前，推動雙方重返和平，以繼續遵守特朗普在今年10月見證下雙方達成的停火協議。