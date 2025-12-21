俄烏停火｜美俄邁阿密會談據報無突破 俄烏核心分歧未變

據《基輔郵報》報道，美俄代表周六（20日）在佛州邁阿密就俄烏停火舉行的閉門會晤未能取得突破。消息人士稱美方代表態度尖銳但克制，並交給俄方一份後續問題和期望清單，表明美國認為俄方是採取下一步以推動停火的責任方。



報道引述知情官員稱，俄烏雙方的核心分歧仍未改變，包括俄羅斯提出的領土要求以及烏克蘭堅持需要美國支持的安全保障。

另有官員表示，美烏近一個星期已經取得一些共識，但俄方卻沒有任何行動回應。

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為威特科夫與庫什納在克里姆林宮會晤俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭，不在圖中）討論俄烏和平方案。（Reuters）

報道還稱，烏克蘭官員在周五（19日）與負責此次談判的特使威特科夫（Steve Witkoff）及美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）交涉長達數小時，但美方堅持不在該階段展開三方直接會談。

美俄會談將於周日繼續進行，美國官員預期將在此次兩日會談結束後發布非正式聲明。其中一名西方官員透露，俄方在周日談判時能否給出新提案，將會成為關鍵。