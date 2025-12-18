美媒：美俄代表擬本周末討論俄烏和平計劃

美國《政治報》引述兩名消息人士指，美國與俄羅斯官員計劃本周末於佛羅里達州邁阿密，就俄烏和平方案舉行會談。



報道指，美國官員認為，俄羅斯在最終協議中，將會接受由美國、歐洲提供的安全保障，以及烏克蘭加入歐盟的條件。不過俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在潛在會談開始前的周三向外界表達鑒定立場，主張不會放棄目標。

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為美國特使威特科夫帶領團隊來到克里姆林宮與普京就俄烏和平方案進行閉門會談。（Reuters）

俄羅斯代表團成員預料包括直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev），而美國代表團成員預料包括特使威特科夫（Steve Witkoff）與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）。此外，報道還透露烏克蘭談判代表團團長烏梅羅夫（Rustem Umerov）預計將在美俄正式會談前與美方代表團先行會面。

威特科夫與庫什納在本周出訪德國時，與歐洲領導人同烏克蘭官員進行會談，就美國為烏克蘭提供安全保障、烏克蘭出讓領土與其他事項達成共識。而美國則以提出對烏克蘭實行形似北約成員國之間的相互防禦的安全保障，換取烏克蘭放棄加入北約。