韓媒：前第一夫人弊案檢察組 下周將同時起訴尹錫悅夫婦
撰文：蕭通
出版：更新：
韓聯社12月21日引述韓國法律界消息稱，負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組，將於下周同時對尹錫悅夫婦提起公訴。獨檢組已結束對尹錫悅、金建希的當面調查，認為尹錫悅夫婦涉嫌從政治掮客明泰均處免費獲得民調服務、賣官鬻爵，並在剩下的最後一週工作時限內致力於梳理法律爭議與證據。
韓聯社報道稱，尹錫悅和金建希涉嫌免費接受明泰均提供的民意調查，違反《政治資金法》，涉案金額達2.7億韓元（約142萬港元）。金建希已因該嫌疑被起訴，獨檢組將以同樣的理由起訴尹錫悅。
尹錫悅夫婦還涉嫌接受建築公司瑞熙建設會長李鳳官、前國家教育委員會委員長李培鎔等多人的人事請托，並收受昂貴珠寶等財物作為回報。尹錫悅在20日到案受訊時否認全部指控，金建希曾在4月11日到案時拒絕供述。
但獨檢組認為，憑藉其間掌握的物證和案件相關人的陳述足夠證明尹錫悅夫婦的犯罪事實，案件將被移送審判。
