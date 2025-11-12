車廂驚魂　三藩市列車司機睡着　高速過彎道乘客猛撞嚇壞｜有片

美國三藩市一列鐵道列車日前在行駛途中劇烈晃動，導致多名乘客被猛烈拋向車廂牆壁，造成不同程度受傷。三藩市交通局（SFMTA）星期一（11月10日）證實，這宗發生於9月24日的事故系因「司機疲勞駕駛」造成。



美國廣播公司（ABC）報道，監控畫面顯示，事發時多名乘客尖叫，有人從座位上被震起，還有人撞向車廂內壁。

列車最終停下後，司機對驚魂未定的乘客說：「對不起，對不起，冷靜點，車停不下來，但我們沒撞車。」

影片證據還顯示，在乘客被晃動的瞬間，司機的眼睛似乎曾一度閉上，頭部則向一側傾斜，疑似在駕駛途中打瞌睡。

三藩市交通局指出，這宗事件發生在9月24日早晨，當時這輛N-Judah線雙節列車正駛往三藩市市中心。列車在駛出Duboce公園附近的日落隧道（Sunset Tunnel）時，以高達時速約80公里的「過高速度」通過彎道，導致車廂出現一連串「意外的劇烈晃動」。

根據交通局資料，輕軌列車在該路段通常的行駛速度僅為每小時約13至16公里。

機構指出，「多名乘客因劇烈晃動被甩動甚至摔倒。」列車隨後越過原定停靠站Duboce Avenue與Noe Street，最終在Walter Street附近停下。

三藩市交通局已將涉事司機調整至「暫停駕駛狀態」（nondriving status），並稱正「根據內部程序處理此事」。

交通局主管柯施鮑姆（Julie Kirschbaum）在聲明中強調：「安全始終是我們的首要任務。我們對這宗不可接受的事件負起責任，並將採取一切必要措施，確保三藩市地鐵的安全與可靠。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

