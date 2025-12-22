強力球頭獎飆至125億元　創美國彩票史第五高獎金紀錄

美國強力球（Powerball）彩票官員周日（12月21）表示，在周六（20日）晚間的開獎無人中得頭獎後，強力球頭獎獎金已累計至約16億美元（125億港元），使其成為當地史上最高的彩票獎金之一。



根據強力球公司發布的消息，這筆將於周一（22日）晚開出的獎金，是強力球彩票史上第四高獎金、美國彩票史上第五高獎金，中獎機率為2.922億分之一。獲獎者可以選擇一次領取約7.353億美元（約57億港元）的獎金；或選擇分期領取約16億美元的年金，年金提供一次即時付款，之後每年支付一次，共支付29年，每年遞增5%。兩種獎金方案均為稅前金額。

2025年12月17日，美國紐約市，有人購買了12.5億美元（約97億港元）強力球（Powerball）頭獎的彩票。（REUTERS/Eduardo Munoz）

9月初至今仍未有人中頭獎

周六晚的開獎號碼為白球4、5、28、52、69，紅色強力球號碼20。雖然無人匹配全部號碼，但有八張彩票匹配了五個號碼，每張贏得100萬美元（約778萬港元）。此次頭獎累計已是自9月6日以來連續第46次無人中獎，追平了該彩票最長連續開獎紀錄。美國史上最大的彩票獎金紀錄是2022年在加州開出的20.4億美元（約159億港元），中獎者選擇一次過領取9.976億美元（約78億港元）獎金。

強力球彩票在美國45個州、華盛頓特區（Washington, D.C.）、波多黎各（Puerto Rico）和美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）發行，每張售價2美元（約16港元）。其銷售利潤由各州用於支持公共教育等社會服務。