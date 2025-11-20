日媒：日本或本財政年度內重啟世界最大核電站
撰文：陳楚遙
出版：更新：
據日媒報道，日本新潟縣知事花泉秀代將於周五（11月21日）正式批准東京電力公司重啟柏崎刈羽核電站。這將是2011年福島核事故後，東京電力公司首次重啟核能發電廠。該決定將提交至12月2日召開的縣議會審議，若獲通過，這座世界最大核電站有望在本財政年度內重啟。
為確保重啟決策的科學性，新潟縣政府展開審查程序，對福島事故及潛在輻射風險開展獨立評估，並於今年5月啟動包括市長會談、公開聽證和民意調查在內的三階段徵詢程序，所有工作11月中旬完成。
民調顯示，民眾意見仍存分歧，50%支持重啟，47%表示反對。
為爭取地方支持，東京電力承諾向縣政府提供約1000億日圓（約49.64億港元）資金，並考慮停用廠內1號和2號反應堆。據悉，該公司需承擔福島事故超過16萬億日圓（約7941.59 億港元）的賠償和廢堆費用。估算顯示，僅重啟一個反應堆，每年即可通過減少火力發電燃料支出節省約1000億日圓（約49.64億港元）。這筆資金將對事故後續處理提供重要支持。目前，柏崎市長櫻井正博和刈羽市長品田浩夫均已表示「理解」重啟請求。
此前，柏崎刈羽核電站的7座反應堆在福島核事故後全部停止營運。東京電力於2013年申請安全審查，雖在2017年通過審查，但因反恐措施不足等問題，在2021年被實施運行禁令，直至2023年12月才獲解除。
