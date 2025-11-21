日本新潟縣批准重啟世界最大核電站　知事：以安全對策為大前提

日本新潟縣知事花泉英世11月21日正式批准東京電力公司重啟柏崎刈羽核電站，是該公司自2011年福島核災後，首次重啟核能發電廠。花泉的決定仍需要獲得在12月2日召開的縣議會審議通過，他強調將會以安全對策作為重啟前提。



新潟電視台及日本放送協會（NHK）等傳媒報道，花角英世21日下午舉行臨時記者會，稱容許柏崎刈羽核電站6及7號機組重啟。而縣政府在公布有關決定前，已展開審查程序，對福島事故及潛在輻射風險開展獨立評估，為確保重啟決策的科學根據。

圖為2012年11月12日，東京電力位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠。 （REUTERS）

當局並於今年5月啟動包括市長會談、公開聽證和民意調查在內的三階段徵詢程序，所有工作11月中旬完成。花角雖然為重啟這座全球最大的核電廠放行，他承認民眾意見仍存分歧，強調會為核電站附近生活的民眾作出安全講解，有助提升大家的意識。

圖為東京電力公司位於新潟縣的柏崎刈羽核電站。（Getty Images）

為爭取地方支持，東京電力承諾向縣政府提供約1000億日圓（約49.64億港元）資金，並考慮停用廠內1號和2號反應堆。據悉，該公司需承擔福島事故超過16萬億日圓（約7941.59 億港元）的賠償和廢堆費用。估算顯示，僅重啟一個反應堆，每年即可通過減少火力發電燃料支出節省約1000億日圓（約49.64億港元）。這筆資金將對事故後續處理提供重要支持。

福島核災後，日本全國54個核反應堆一度停止運作，導致當地極度倚賴進口化石燃料。而在目前33個仍可運作的核反應堆中，只重啟14個。東京電力於2013年為柏崎刈羽核電站申請安全審查，雖在2017年通過審查，但因反恐措施不足等問題，在2021年被實施運行禁令，直至2023年12月才獲解除。

首相高市早苗上台後，表明支持重啟更多核反應堆以加長日本的能源安全，並應對進口能源成本等問題。