法國總統府管理員涉監守自盜　百件國宴珍品遭竊價值達34萬港元

法國總統府愛麗舍宮（Élysée Palace）一名銀器管理員因涉嫌盜取國宴所用銀器與瓷器，於12月中旬與兩名同夥被捕，初步估計失竊物品價值達4萬歐元（約34萬港元）。



調查顯示，該管理員利用職務之便，通過拍賣網站賬戶銷售印有「法國空軍」字樣的餐盤及塞夫爾（Sèvres Manufactory）煙灰缸等非流通物品。警方在其住所、車輛及個人儲物櫃中查獲約100件物品，包括銅鍋、塞夫爾瓷器、巴卡拉（Baccarat）水晶杯等，多數已被追回並歸還愛麗舍宮。

法國總統馬克龍與克羅埃西亞總理安德烈·普連科維奇於2025年12月8日在法國巴黎愛麗舍宮舉行雙邊會談。（Reuters）

涉案三人被控「共同盜竊國家遺產」，若罪名成立最高可判處10年監禁及15萬歐元（約127萬港元）罰金。

據稱疑犯曾篡改庫存記錄，疑似為後續盜竊做準備。三名嫌疑人已於12月18日出庭，案件定於2026年2月26日審理，目前均受司法監管，禁止參與拍賣活動及相互聯繫。