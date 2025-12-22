特朗普撥電要求停火？泰外長：美不參與此事　周三晤柬官員討論

泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）說，泰國和柬埔寨的國防官員將舉行會談，討論兩國恢復停火的可能性。



路透社報道，西哈薩星期一（12月22日）在馬來西亞首都吉隆坡舉行的記者會上說，柬埔寨同意星期三（24日）在泰國尖竹汶府邊境舉行會談。「我們歡迎重啟停火討論。」

他也說，泰國歡迎東盟成員國在星期一舉行的特別會議上重啟停火談判。

西哈薩強調，泰國希望實現真正的停火，並以建設性的方式推進此事。「我們希望對方做出堅定承諾，並制定詳細的停火執行計劃。」

泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）。(泰國駐香港總領事館)

不過，他也說，要實現停火，必須先完成排雷工作。

對於美國總統特朗普早前稱撥電要求停火，西哈薩回應說，美國不參與此事，這是泰國和柬埔寨自行解決問題的事情。

他也說，中國是重要的合作夥伴，但這個問題必須通過泰柬雙邊途徑解決。

中國外交部發言人林劍星期一說，中國一直在斡旋柬埔寨和泰國之間的和平，並將繼續推動兩國和解與對話。

他也說，中國已向這個地區派遣特使，並將適時公佈特使工作的更多信息。

本文獲《聯合早報》授權轉載

