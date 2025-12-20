泰國柬埔寨衝突　泰軍稱初步控制邊境關鍵350高地　促柬接受3條件

泰國國防部12月20日表示，泰方當天已初步控制泰柬邊境地區的350高地（Hill 350），並將持續加強該區域的安全保障。泰方指這是一種施壓，泰軍不會停止軍事行動，直至柬埔寨接受泰國政府提出的3個條件，包括要求柬在聯合排雷行動（指掃除邊境地雷）展現真誠合作等。



央視新聞指，350高地靠近塔桂寺遺址，泰國和柬埔寨兩國在這一區域的邊界劃分長期存在爭議，350高地提供「制高點」，以便控制塔桂寺周圍區域。

柬埔寨國防部2025年12月20日表示，泰國軍方12月19日晚上派F-16戰機，炸毀柬境內一座橋樑（FB@ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information）

綜合Thai Post、MGR Online等泰媒報道，泰方特遣部隊已控制350高地，第二軍區司令下令謹慎周密地展開行動，以確保該區域安全，因柬埔寨在該地區佈設地雷。

泰國皇家空軍（RTAF）表示，空軍使用F-16戰機攻擊柬方橋樑，旨在切斷柬埔寨軍隊通往350高地的補給線。他表示這次攻擊使用先進武器，精準打擊橋樑，以破壞道路交通。

2025年9月29日，泰國曼谷，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）向國會宣讀部長會議的政策聲明。（Reuters）

泰國空軍稱「這是一種施壓，也是向柬埔寨政府領導層發出訊號，表明泰軍不會停止軍事行動。我們將繼續，直到柬埔寨接受泰國政府提出的3個條件，以實現停火，並開啟未來的和平談判。」

泰國方面早前向柬埔寨提出的3個條件為：

- 柬埔寨必須先正式宣布停火

- 停火必須切實遵守並持續有效

- 柬埔寨必須在聯合排雷（指掃除邊境地雷）行動中展現真誠合作

泰國柬埔寨衝突：圖為泰國方面2025年12月15日發布的影像，顯示泰方空襲在柬埔寨一側的爭議邊境地區，現場出現濃煙。（Royal Thai Army/Handout via REUTERS）

柬埔寨國防部12月20日較早前表示，泰國軍方19日晚上10時58分派出F-16戰鬥機，炸毀深入柬境內約70公里的一座橋樑。柬媒報道，持續的衝突已令柬埔寨多達約49.8萬人流離失所。