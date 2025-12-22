以軍參謀長暗示或再對伊朗動武　伊朗官媒：多個城市展開導彈演習

以色列周末警告美國政府稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）正在進行導彈演習，擔心伊朗以此為掩護準備襲擊以色列，同日，以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）暗示以色列可能再對伊朗動武。伊朗國家媒體周一（22日）引述匿名消息報道，伊朗多個城市展開導彈演習。



據美媒《Axios》報道，扎米爾上周末通知美國中央司令部（CENTCOM）司令庫珀（Brad Cooper），以軍對伊朗數日來的導彈活動感到憂慮，雖然評估顯示伊朗發動襲擊可能性不足五成，亦沒有象顯示攻擊威脅迫在眉睫，但自以色列內部不願冒此風險，要求美以軍方在防禦準備上密切合作。

扎米爾周日(21日)還公開警告，無論戰線近或遠，如有必要，以軍會向敵人發動襲擊，暗示若有必要以色列會再次對伊朗動武。

以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）。（影片截圖）

就在扎米爾發言的前一天，美國全國廣播公司（NBC）報道，由於擔心伊朗正在擴大彈道導彈生產規模和重建核濃縮設施，以總理內塔尼亞胡計劃（Benjamin Netanyahu）在本月底訪美時，向美國總統特朗普提交對伊朗發動新一輪襲擊的計劃。

以方的擔憂並非空穴來風，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）21日接受「今日俄羅斯電視台」訪問時稱，伊朗已修復今年6月在以軍大規模空襲中受損的戰略設施。他也表示，伊朗已做好充分準備，應對新一輪戰鬥。