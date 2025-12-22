以色列批准約旦河西岸新建19定居點 財長：旨在阻巴勒斯坦建國
撰文：劉耀洋
以色列12月21日宣布，政府已批准在約旦河西岸地區新建19個猶太人定居點的提案。新建定居點計劃由極右派財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）及防長卡茨（Israel Katz）共同提出，前者揚言提案的目的旨在阻止巴勒斯坦建國。
英國《衛報》21日報道，以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府當日宣布，新建定居點的提案已於12月12日獲安全內閣批准。
財政部表示，該提案包括將一些設立已久的定居點前哨或現有定居點的街區追溯式合法化，以及在巴人被疏散的土地上建立新定居點，其中包括重建兩個以色列2005年單方面拆除的定居點。
斯莫特里奇表示，在計及最新批准的提案下，政府自2022年底上任以來，已批准建設或追溯式合法化69個新的定居點。他在宣布新建定居點計劃時表示：「我們正在阻止巴勒斯坦恐怖主義國家的建立，我們將繼續在我們祖先的土地上發展、建設和定居。」
據《以色列時報》，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）本月稍早引述報告稱，約旦河西岸定居點的擴張速度，已至少達自2017年聯合國開始追蹤相關數據以來的最高水準。
古特雷斯譴責定居點擴張計劃，稱這將阻礙巴勒斯坦人進入自己的土地，威脅到一個獨立、民主、領土完整和主權獨立的巴勒斯坦國生存能力。
