伊朗委內瑞拉外長通話 伊方稱願合作對抗美國威脅
撰文：劉耀洋
出版：更新：
委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）12月21日進行通話，討論美國兩度在委內瑞拉附近海域扣押油輪及加勒比地區近期的緊張局勢，後者表示伊朗願與委內瑞拉合作對抗美國威脅。
伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）21日報道，阿拉格齊在通話中，譴責美國在加勒比海地區採取影響海上安全的行動以及對委內瑞拉使用武力的威脅，批評相關行為明顯違反了國際法和《聯合國憲章》的基本原則。
阿拉格齊強調，美國的行為對區域和全球和平與穩定構成明顯威脅，國際社會有責任堅決反對美方的非法和單邊措施。
希爾同日在社交媒體稱談及通話內容，稱伊朗對委內瑞拉表達充分聲援並表示願在各個領域開展合作，共同應對美國違反《聯合國憲章》和國際法的「海盜行為」及「國際恐怖主義」。
美國近期以「毒品問題」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署大量軍力，並在不足半個月內，兩度於委方附近海域扣押油輪。
