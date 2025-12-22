特朗普特使稱華府擬把格陵蘭島劃歸己有　丹麥怒稱要召見美國大使

美國路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）周一（12月22日）感謝總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命其為格陵蘭島特使一職並且表示美國有意把格陵蘭島劃歸為自己的一部份後，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）表示，他對美國格林蘭島新任特使的言論深感憤怒，因此他將召見美國駐丹麥大使並要求作出解釋。



蘭德里在X上表示：「感謝特朗普！能以義工身份為格陵蘭島成為美國一部份服務，我深感榮幸。這絲毫不影響我擔任路易斯安那州長的職位！」

2025年12月22日，美國路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）感謝總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命其為格陵蘭島特使一職並且表示美國有意把格陵蘭島劃歸為自己的一部份。（X@LAGovJeffLandry）

拉斯穆森在接受丹麥廣播公司（DR）採訪時表示：「我對任命特使的新聞深感憤怒，我特別憤怒，並發現特使現在所說的話完全讓人不能接受。因此在與我們格陵蘭島的同行們討論後我還決定召見美國大使來外交部談話。」

他表示，他計劃談兩個問題，首先，請大使注意一個問題，格陵蘭島自己決定它是否成為丹麥的一部分，其次，要求作出解釋。

拉斯穆森強調，自己認為現在事態的發展是升級，他的歐洲同行們已與他聯繫，他們同樣也很憤怒，這將是在過去1年內第3次召見美國大使。

他重覆說：「我代表丹麥王國表示，新特使的這種言論絕對不能讓人接受。」