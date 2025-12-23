英媒：特朗普召回近30名駐外大使　擬提拔對其忠誠外交官

英國媒體引述美國外交消息人士報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已悄悄召回近30名由前總統拜登（Joe Biden）委任的駐外大使，並計劃提拔對其政府忠誠的官員在國務院內擔任更高的職位。



英國《衛報》12月22日（周一）報道，多位現任和前任高級外交官證實，美國這次召回駐外大使或使團團長實屬罕見，因為這些官員通常是駐外使館的職業外交官，他們往往在政府換屆後留任，而他們一直致力保持政治中立。

兩名不願具名的國務院官員向美媒表示，上周至少有29個國家的使團團長被告知，他們的任期將於明年1月結束。

2025年12月22日，美國佛羅里達州海湖莊園，總統特朗普（Donald Trump）出席記者會，宣布建造海軍「黃金艦隊」計劃。（Reuters）

特朗普政府一直誓言要清除公務員體系中的「深層政府」（deep state），外界稱此舉是對包括高級駐外外交官在內的公務員階層進行清洗。

一位現任國務院高級官員在回應《衛報》的置評請求時表示：「這是任何一屆政府的慣例。駐外大使是總統的私人代表，總統有權確保他派駐在這些國家的人員能夠推進美國優先（America First）的議程。」

這位高級官員亦證實，被召回的大使不會被解僱，而是會被重新分配工作。

代表美國外交官的工會表示，他們對這一進程「深感憂慮」。多位美國外交官告訴《衛報》，他們認為晉升過程經過了權衡，旨在提拔那些被視為對政府友好的外交官。他們表示，這個過程可能會讓外交部門「政治化」。

美國外交事務協會（American Foreign Service Association，AFSA）在一份譴責新政策的聲明中寫道：「我們始終認為，那些忠實執行前任政府政策和工作流程的外交人員不應因追溯性地修改晉升原則而受到懲罰。」

據美媒報道，這次駐外大使調動對非洲影響最大，共有13個國家的大使被調離。亞洲則位居第二，共有6個國家的大使將變動：斐濟、老撾、馬紹爾群島、巴布亞新畿內亞、菲律賓和越南。

2025年12月22日，美國佛羅里達州海湖莊園，總統特朗普（Donald Trump）出席記者會，宣布建造海軍「黃金艦隊」（Golden Fleet）計劃。（Reuters）

歐洲有4個國家（亞美尼亞、馬其頓、黑山和斯洛伐克）受影響；中東有2個國家（阿爾及利亞和埃及）；南亞和中亞有2個國家（尼泊爾和斯里蘭卡）；西半球有2個國家（危地馬拉和蘇利南）受影響。