騰訊透過日本數據中心獲取英偉達尖端晶片　繞過美國出口限制

中國科技巨頭騰訊（Tencent）正透過日本數據中心運營商Datasection，間接獲取美國禁止對華出口的英偉達（Nvidia，又譯輝達）最新Blackwell系列GPU晶片。



英媒12月21日報道，根據協議，騰訊通過「算力租賃」的模式，獲得Datasection首批1.5萬顆Blackwell處理器中的部分使用權。該模式未涉及實體晶片的出口，晶片部署於該公司位於日本大阪的數據中心並提供運算服務。

Datasection行政總裁石原德彥表示，市場需求增長迅猛，支持AI模型所需的晶片數量在半年內已從5,000顆升至1萬顆的「最低門檻」。

美國司法部近日宣佈查獲一宗英偉達受管制AI晶片走私案。（資料圖片，Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images）

此合作是美國出口管制下的產物。Datasection藉此轉型為AI基建商，其股價年內一度飆升近185%。公司與一家全球大型雲服務商簽訂了為期三年、價值4.06億美元（約合31.7億港元） 的合約，並據此以2.72億美元（約合21.2億港元） 採購了5,000顆B200晶片。

分析指出，在美國僅批准向中國出口低階晶片的情況下，此類海外租賃算力的模式對中國科技公司而言，可能仍是更具吸引力的選擇。