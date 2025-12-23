日本熊災｜今年共獵殺9765頭野熊創新高　70%來自東北秋田縣居首

日本環境省宣布，初步統計顯示，從今年4月至10月底，全國共獵殺了9,765頭熊，創下自2006年有統計以來的最高紀錄。捕殺數量激增的原因包括熊在人居住地區出沒次數增多，以及9月開始實施的「緊急捕獵」政策，該政策允許各市町村在城區內自行決定是否對野熊開槍。



《朝日新聞》12月23日（周二）報道，環境省統計除九州、沖繩、香川、愛媛和高知等五縣以外其他縣的熊捕獲和捕殺數量，上述五縣並沒有捕獲野熊的記錄。過往的年度最高紀錄是2011財政年度的9099頭，而今年僅過了六個多月就打破了之前的最多獵殺紀錄。

2025年12月23日，日本上智大學研究團隊在網上發布利用人工智能製作的「AI預測熊出沒地圖」，可預測北海道札幌市與秋田縣等19個地區人類遇上熊的概率。該地圖旨在為居民、旅客及地方政府提供指引，盡量減低人與熊相遇的機率。（上智大学深澤研究室Japan Bear Map網站）

報道指，在東北地區，野熊被獵殺的數量為6,579頭，佔全國總數的近70%。秋田縣的熊捕殺數量最多，高達1973頭，其次是青森縣（1154頭）、福島縣（1151頭）、岩手縣（989頭）、山形縣（968頭）和宮城縣（344頭）。

2025年11月25日，在北海道北部苫前町，昨晚發現一隻體長約1.9米、重約400公斤的大棕熊被捕熊籠成功擒獲，並已被人道毀滅。報道指，這隻棕熊應該是早前被拍攝到成功識破並輕鬆推倒重300公斤捕熊籠的棕熊。（網絡圖片）

據厚生勞動省統計，從4月到11月底，全國共有230人遭熊襲擊受傷，其中13人死亡。此外，對獵人和地方政府的過度批評，以及對捕熊者的額外指責，還有熊屍的處理問題，持續受到公眾關注。