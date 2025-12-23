特朗普再表態：美國「必須得到格陵蘭島」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump）星期一（12月22日）強硬表態說，美國「必須得到格陵蘭島（Greenland）」，並聲稱這是出於「國家安全」考慮，而非為獲取其礦產資源。



新華社報道，特朗普在佛羅里達州海湖莊園對媒體說：「我們需要格陵蘭島來保障國家安全。我們必須得到格陵蘭島。」

特朗普稱，丹麥沒有在格陵蘭島投入必要資金，也沒有為它提供軍事保護。丹麥數百年前乘船到過格陵蘭島。「我確信我們也乘船到過那裏。所以，我們得把這事徹底解決。」

談及任命共和黨籍路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）為美國格陵蘭島特使，特朗普稱這並非由他主動發起。「不是我打電話給他（蘭德里），是他打給我。他很積極主動。」

特朗普還說，蘭德里在電話中還提醒他關於19世紀初美國從法國手中購買路易斯安那領地的歷史。

根據史料記載，1803年，美國以1500萬美元（約1930萬新元）從法國購得214.45萬平方公里領土，使當時美國國土面積增加一倍。路易斯安那領地範圍包括美國現今多個州。

特朗普前一天在社交媒體發文，宣布任命蘭德里為美國格陵蘭島特使，稱蘭德里將全力維護美國利益，並強調格陵蘭島對美國國家安全的重要性。蘭德里隨後在社交媒體上回應說：「我很榮幸能以志願身份為您服務，讓格陵蘭島成為美國的一部分。」

丹麥和歐盟方面對此強烈反對，表示希望丹麥領土完整得到尊重。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。這個島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。特朗普自今年1月上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

