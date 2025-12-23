泰國柬埔寨衝突　泰軍控制柬一賭場　發現5隻又餓又瘦獅子黑熊

泰國與柬埔寨近日多次爆發衝突，泰方屢次空襲柬埔寨境內，泰媒12月23日報道，軍方控制柬埔寨邊境一賭場後，在裏面發現5隻又餓又瘦的獅子、黑熊。



綜合泰國頭條新聞、曼谷郵報報道，泰國海軍陸戰隊員在檢查位於達叻府（Trat）邊境對面的柬埔寨賭場建築時，發現5隻骨瘦如柴的動物遺棄在籠內，包括1頭雄性獅子、1頭雌性獅子、2頭亞洲黑熊及1頭馬來黑熊。

獅子黑熊為何在柬埔寨賭場內？

報道指經初步推測，這些獅子和黑熊原本是野生動物，被捕獲後帶到賭場內。

泰國國家公園與野生動植物保護局稱，這些動物「瘦到見骨」，應是長期缺乏食物和水，且明顯表現驚慌，健康狀況為「危急」，因此未能立即注射鎮靜劑，將其動物帶出賭場區域，而須先提供水和食物，以助恢復。

這些動物之後會如何？

保護局預計會在23日下午運送5隻獅子和黑熊至野生動物救護繁育站，並按照動物福利原則，對牠們給予照顧。

泰柬邊境衝突持續，泰軍較早前稱，他們摧毀多個柬埔寨詐騙基地，其中包括賭場和酒店建築，又發布空襲片段。

泰國和柬埔寨12月22日同意於24日召開國防官員會議，討論恢復數月的停火協議，雙方激烈的邊境衝突已進入第三週，迄今已有至少80人死亡。